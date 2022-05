Van der Poel start in tijdrit Giro als Dumoulin al binnen is

Wanneer Mathieu van der Poel zaterdag om 16.55 uur van start gaat in de individuele tijdrit van de Ronde van ItaliĆ« kent hij de tijd die Tom Dumoulin heeft gereden. Het zal de Nederlandse klassementsleider verder niet bezighouden. In Boedapest gaat het er gewoon om 9 kilometer alles te geven. “Ik ga proberen die trui te behouden”, zei Van der Poel vrijdag na zijn zege in de eerste etappe van de Giro, voor het openingsweekeinde uitgeweken naar Hongarije.

De Belg Harm Vanhoucke is om 14.00 uur de eerste renner die van start gaat. Dumoulin, die vrijdag als 25e finishte, vertrekt om 16.31 uur. Tot de laatste tien renners die starten, behoren ook Bauke Mollema (16.49 uur) en Wilco Kelderman (16.51 uur). De volgorde wordt bepaald op basis van het klassement, waarbij de nummer 1 als laatste vertrekt.