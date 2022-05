Verstappen rijdt derde tijd in eerste training Grote Prijs Miami

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Miami de derde tijd gereden. De regerend wereldkampioen kwam in zijn Red Bull tot 1.31,277. Charles Leclerc, de leider in het kampioenschap, was in zijn Ferrari de snelste: 1.31,098. George Russell zat met de tweede tijd in zijn Mercedes tussen de twee in.

Valtteri Bottas, de Finse coureur van Alfa Romeo, belandde naast de baan en heeft daarbij flinke schade opgelopen. De sessie lag daardoor enige tijd stil.

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede grand prix in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. Verstappen gaat in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen.