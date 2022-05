Alaphilippe herstelt goed van zware val in Luik-Bastenaken-Luik

Twee weken na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik heeft Julian Alaphilippe voor het eerst weer van zich laten horen. De Franse wielrenner meldde via zijn sociale media dat hij aan de beterende hand is. “Mijn herstel gaat goed en de pijn neemt langzaam maar zeker af”, schrijft de wereldkampioen van 2020 en 2021.

Alaphilippe (29) was in Luik-Bastenaken-Luik een van de voornaamste slachtoffers van een massale valpartij op ruim 50 kilometer voor de finish. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd met een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben afgevoerd naar het ziekenhuis. Alaphilippe moest daar enkele dagen ter observatie blijven en keerde daarna terug naar zijn familie om te revalideren.

“Het ademen gaat inmiddels een stuk beter. Ik hoop dat mijn zware crash snel alleen nog maar een slechte herinnering is”, aldus de Fransman. “Uit de volgende medische controles moet blijken hoe de rest van mijn seizoen eruit ziet. Ik ben enorm gemotiveerd voor alles wat komt.”

Alaphilippe hoopt in juli mee te doen aan de Tour de France. Vorig jaar won de Fransman de openingsrit in de Tour. Hij moest de gele trui na een dag al weer afstaan aan Mathieu van der Poel.