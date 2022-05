Kelderman heeft voorlopig ‘goed gevoel’ in Giro

Wilco Kelderman reisde met de nodige twijfels af naar Hongarije. Maar het openingsweekeinde in de Giro d’Italia verloopt vooralsnog bijzonder voorspoedig voor de Nederlander van Bora-hansgrohe. “Ik ben blij met waar ik nu sta, met hoe het gevoel is”, zei Kelderman die, na zijn vijfde plaats in de eerste rit, de individuele tijdrit in Boedapest afsloot als zevende.

Het levert hem voorlopig de vijfde plaats in het algemeen klassement op, op 24 seconden van leider Mathieu van der Poel. “Ik ben tot nu toe dik tevreden. De voorbereiding op deze ronde gaf me weinig vertrouwen. Ik heb bijvoorbeeld niet eens op een tijdritfiets kunnen trainen.”

Kelderman was twee weken geleden een van de slachtoffers van een massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Het was zijn zoveelste tegenslag na ook al een val in de Ronde van Valencia eerder dit jaar. “Het gaat tot nu toe heel goed, maar de hoge bergen moeten natuurlijk nog komen”, keek hij al vooruit naar dinsdag. Dan volgt met de beklimming van de Etna de eerste serieuze klim van deze Giro.