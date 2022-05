Olympisch sprintkampioen Jacobs opgenomen in Keniaans ziekenhuis

De Italiaanse atleet Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter, heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de wedstrijden van de Continental Tour in Kenia. De 27-jarige Jacobs moest zich vanwege problemen met zijn maag en darmen laten opnemen in een ziekenhuis in Nairobi. “Marcell ligt ter observatie in het ziekenhuis”, meldt de Italiaanse atletiekfederatie.

Jacobs zorgde vorig jaar in Tokio voor een grote verrassing door olympisch goud te pakken op het koningsnummer, de 100 meter. Met de Italiaanse estafetteploeg won hij ook goud op de 4×100 meter. De Italiaan veroverde dit voorjaar bij de WK indoor in Belgrado de wereldtitel op de 60 meter.

Jacobs zou in Kenia zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in de buitenlucht lopen. Het was de bedoeling dat hij het zaterdag zou opnemen tegen de Amerikaan Fred Kerley, de nummer 2 van de olympische 100 meter.