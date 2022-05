Sprintster Fraser-Pryce loopt snelste seizoenstijd op 100 meter

De Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce is al vroeg in het jaar in vorm. Ze won de 100 meter van een wedstrijd in Nairobi in de snelste tijd van het seizoen (10,67). De 35-jarige winnares van acht olympische medailles kwam dichtbij haar persoonlijke record (10,60) dat ze vorig jaar in Lausanne liep.

Slechts vier andere vrouwen hebben de 100 meter sneller gelopen. De Amerikaanse Florence Griffith-Joyner is nog steeds in het bezit van het wereldrecord (10,49). Haar landgenoten Marion Jones (10,65) en Carmelita Jeter (10,64) en Elaine Thompson-Herah uit Jamaica (10,54) waren ook ooit sneller dan Fraser-Pryce in Nairobi.