Tennisser Alcaraz verslaat ook Djokovic en bereikt finale Madrid

De 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz heeft op het masterstoernooi van Madrid ook de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic verslagen. Na ruim 3,5 uur plaatste de tennissensatie zich voor de finale door de spannende wedstrijd in drie sets te winnen: 6-7 (5) 7-5 7-6 (5). Alcaraz maakte het in de beslissende tiebreak op eigen service af op zijn derde matchpoint.

Alcaraz, de mondiale nummer 9, was in de kwartfinale al te sterk voor landgenoot Rafael Nadal. Zo kon Alcaraz opgaan voor zijn eerste duel ooit met Djokovic. De Spanjaard won dit jaar al het masterstoernooi van Miami en het graveltoernooi van Barcelona en is bezig aan een opmars op de wereldranglijst. Alcaraz was een jaar geleden de nummer 120 van de wereld.

De eerste set liep al uit op een tiebreak, die werd gewonnen door Djokovic. De Serviër pakte in die set 21 punten achter elkaar op eigen service.

In de tweede set wisten beide tennissers lange tijd hun service te behouden. Richting het einde van de set kreeg Alcaraz enkele breakpoints tegen, maar wist die weg te werken. Op 6-5 pakte de jonge Spanjaard de set door Djokovic te breken. Alcaraz viel in de tweede set op met verschillende fraaie dropshots vlak achter het net.

Alcaraz kreeg in de beslissende derde set in de eerste games verschillende mogelijkheden om de Serviër te breken, maar Djokovic hield vol. Ook in de latere games waren geen breaks. Op 5-4 overleefde Djokovic een eerste matchpoint. Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen, waarin Alcaraz al meteen de voorsprong pakte en die niet meer weggaf. Zo werd Alcaraz de jongste finalist bij de mannen in Madrid ooit en de op een na jongste tennisser die Djokovic versloeg. Alcaraz zal stijgen naar de zesde plek op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.

Djokovic stond dit jaar pas één keer in de finale van een ATP-toernooi, mede doordat de Serviër begin dit jaar veel toernooien miste omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.