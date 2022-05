Tennisster Schuurs verliest dubbelfinale in Madrid

Tennisster Demi Schuurs heeft in Madrid naast haar zestiende dubbeltitel op de WTA Tour gegrepen. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk moest Schuurs het in de finale van het Spaanse graveltoernooi afleggen tegen Gabriela Dabrowski uit Canada en de Mexicaanse Giuliana Olmos. De beslissing viel in de zogeheten matchtiebreak: 7-6 (1) 5-7 10-7.

Schuurs won eerder dit jaar met Krawczyk wel de dubbeltitel in Stuttgart. Dat betekende voor de 28-jarige Limburgse haar vijftiende toernooizege op het hoogste niveau.

Schuurs en haar Amerikaanse partner moesten vrijdag twee keer in actie komen, om zowel in de kwart- als de halve finales te spelen. Ze plaatsten zich voor de eindstrijd door het als eerste geplaatste duo Storm Sanders/Shuai Zhang in twee sets te verslaan.