Van der Poel verdedigt roze trui in tijdrit Giro

De Giro d’Italia wordt zaterdag vervolgd met een individuele tijdrit over ruim 9 kilometer in Boedapest. Mathieu van der Poel start als leider in het klassement om 16.55 uur als laatste. Tom Dumoulin, kanshebber voor de dagzege, is om 16.31 uur aan de beurt. Van der Poel won vrijdag met een machtige sprint de eerste etappe. Mede dankzij de op de streep veroverde bonificatieseconden bedraagt het verschil tussen beiden in het klassement 14 seconden.

De eerste renner vertrekt zaterdag om 14.00 uur vanaf het Heldenplein. Het parcours leidt onder meer langs het Parlementsgebouw, waarna de Donau wordt overgestoken. De laatste 1,3 kilometer loopt de weg omhoog met een gemiddelde stijgingspercentage van net geen 5 procent. Rond 17.10 uur is duidelijk of Van der Poel ook in de derde en laatste etappe op Hongaarse bodem de roze trui nog draagt. Maandag volgt een vliegreis naar Siciliƫ. Daar gaat de Giro dinsdag verder.