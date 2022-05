Van Emden vindt tijdrit Giro niet echt iets voor Dumoulin

Een tijdrit voor een crosser, oordeelde Jos van Emden, kort nadat hij na ruim 9 kilometer de finish van de tweede etappe van de Giro d’Italia had bereikt. In Boedapest ligt een bochtig parcours met een klimmetje aan het eind. ‘’Niet mijn parcours, maar je probeert het natuurlijk wel’’, vertelde Van Emden, die heel even de snelste was.

Op weg naar de zogenoemde hotseat hoorde de Schiedammer van Jumbo-Visma al dat hij mocht omkeren. Niet dat Van Emden de illusie had dat hij kans zou maken op de ritwinst. De kort na hem gestarte Italiaanse ploeggenoot Edoardo Affini had een snellere tijd gerealiseerd.

“Het is een heftige tijdrit, vanaf het begin doet het pijn. Er zijn heel veel tempowisselingen. Dit is gemaakt voor de crossers onder ons’’, doelde Van Emden op Mathieu van der Poel, zijn landgenoot die in de roze leiderstrui als laatste zal starten.

Van Emdens ploeggenoot Tom Dumoulin geldt als tijdritspecialist. De Limburger moet 14 seconden goed zien te maken op Van der Poel. ‘’Tom is niet de eerste die ik zou opschrijven. Hij is toch niet echt van het draaien en keren en heeft dit jaar ook nog niet laten zien dat hij goed is.’’

Tips voor zijn ploeggenoot had hij niet. ‘’Vanaf het begin is het rammen, er valt niets in te delen.’’