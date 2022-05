Verstappen blijft steken op derde plek in kwalificatie GP Miami

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Miami genoegen moeten nemen met een derde plek. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 moest de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz voor laten gaan. Leclerc veroverde voor de derde keer dit seizoen de poleposition.

Verstappen kwam in de derde kwalificatiesessie tot een ronde van 1.28,991. Daarmee was hij aanvankelijk 0,064 seconde sneller dan de Ferrari van Leclerc en 0,080 seconde sneller dan Sainz. In de laatste poging doken de Ferraricoureurs beiden onder de tijd van de Limburger.

Leclerc was met een ronde van 1.28,796 de snelste, Sainz zat daar 0,190 seconde achter en was net iets sneller dan Verstappen, die zijn laatste ronde na een stuurfout afbrak.

Sergio PĂ©rez, de teamgenoot van Verstappen, zette de vierde tijd neer en start naast de Nederlander op de tweede startrij. Lewis Hamilton staat daar met de zesde tijd achter. Schuin naast hem staat zijn voormalig ploeggenoot Valtteri Bottas, die met de Alfa Romeo de vijfde tijd reed.

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede grand prix in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. Verstappen gaat net als Leclerc in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen.