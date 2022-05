Verstappen derde in derde vrije training voor GP Miami

Max Verstappen heeft in de derde vrije training van de Grote Prijs van Miami de derde tijd neergezet. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull goed voor een rondetijd van 1.30,649. Daarmee was hij iets langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez die de snelste ronde reed met 1.30,304. Charles Leclerc, de leider in het kampioenschap, was vlak voor het einde van de training met 1.30,498 nog net iets sneller Verstappen.

Verstappen verbeterde zich ten opzichte van de tweede training een dag eerder. De Limburger had in de eerste vrije training vrijdag ook de derde tijd gereden, maar kon in de tweede training door problemen met de Red Bull geen tijd neerzetten. Later op zaterdag volgt de kwalificatie.

De derde training lag ruim 10 minuten stil, nadat Esteban Ocon de macht over het stuur van zijn Alpine was verloren. De Franse coureur belandde hard in de muur en zijn bolide liep flinke schade op.

Verstappen had tot dan toe de snelste tijd gereden op medium banden. Pas aan het einde van de training ging het op de soft-banden een stuk harder. Verstappen zag een poging om de tijd van Pérez nog te verbeteren mislukken. Hij verremde zich, maar kon zijn wagen van de muur houden.

Mercedes kwam niet tot snelle tijden in de derde training. George Russell, die vrijdag nog de snelste was in de tweede training zette de zeventiende tijd neer. Lewis Hamilton kwam tot de vijftiende tijd.

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede grand prix in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. Verstappen gaat in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen.