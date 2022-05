Verstappen ondanks derde plek best blij met kwalificatie in Miami

Max Verstappen greep zaterdag naast de poleposition voor de Grote Prijs van Miami. De wereldkampioen moest in zijn Red Bull genoegen nemen met de derde plaats achter de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar was toch niet ontevreden. “Over het geheel gezien ben ik best tevreden met de kwalificatie. Natuurlijk wil ik de poleposition pakken, maar als je kijkt waar we vandaan kwamen, hebben we het best goed gedaan”, zei hij.

Verstappen kende een lastige eerste trainingsdag op het nieuwe circuit in Miami. In de tweede training zette hij door problemen met zijn Red Bull zelfs geen enkele rondetijd neer. “Vandaag moest ik echt nog de baan leren kennen, dus het was best een verrassing dat ik competitief was in de kwalificatie.”

Voor de race van zondag had Verstappen genoeg vertrouwen opgedaan. “We hebben een goede kans in de race morgen. We hebben genoeg topsnelheid en ik kijk ernaar uit. Er kan heel veel gebeuren.”