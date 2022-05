Verstappen zet geen rondetijd neer in tweede training GP Miami

Max Verstappen heeft een mislukte tweede vrije training van de Grote Prijs van Miami gehad. De regerend wereldkampioen kwam halverwege de training maar kort de baan op en keerde zonder een tijd neer te zetten terug in de pitsstraat.

Verstappen miste een groot deel van de training omdat het team aan zijn wagen aan het sleutelen was. Toen hij eenmaal de baan opging, waren er nog steeds problemen en keerde hij meteen weer terug. In de eerste training had de Nederlander ook maar weinig rondjes kunnen rijden door problemen met de temperatuur van de Red Bull. Hij kwam toen tot de derde tijd.

George Russell zette in de tweede training de snelste tijd neer. De Mercedes-coureur dook als enige onder de anderhalve minuut: 1.29,938. Charles Leclerc, de leider in het kampioenschap, was 0,106 seconden langzamer dan Russell. Sergio PĂ©rez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, was goed voor de derde tijd. Hij was 0,212 langzamer dan Russell. Lewis Hamilton zat daar vlak achter.

Ook de tweede training lag enige tijd stil. Carlos Sainz had net een snelle tijd neergezet en vlak daarna verloor hij de macht over het stuur van zijn Ferrari. Verstappen kwam pas naar buiten nadat er weer groene lichten waren, maar meldde meteen stuurproblemen over de radio en kwam met enige moeite weer naar binnen. Door een probleem bij Nicholas Latifi lag de training daarna opnieuw voor even stil.

Verstappen was met Valtteri Bottas de enige die helemaal geen tijd neerzette. De Fin kwam niet in actie in de tweede training nadat zijn Alfa Romeo in de eerste sessie flinke schade had opgelopen.

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede grand prix in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. Verstappen gaat in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen.