Volleybalsters Sliedrecht Sport voor zevende keer landskampioen

De volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn voor de zevende keer landskampioen geworden. De club uit Zuid-Holland won in Borne de tweede wedstrijd in de finalereeks tegen Apollo 8 in vier sets (3-1) en is daardoor zeker van de titel.

Het eerste duel werd dinsdag al in drie sets gewonnen door Sliedrecht. De beste over drie duels zou de titel bemachtigen.

Bij de mannen kan regerend landskampioen Draisma Dynamo zondag opnieuw de titel pakken, bij winst op Active Living Orion. De eerste twee wedstrijden in de finalereeks werden al gewonnen door Draisma Dynamo.