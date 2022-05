Yates verrast zichzelf met zege in tijdrit in Giro d’Italia

Wielrenner Simon Yates verraste zichzelf met de zege in de tweede etappe van de Giro d’Italia. De Brit van BikeExchange-Jayco was in de 9 kilometer lange tijdrit in de Hongaarse hoofdstad Boedapest 3 seconden sneller dan Mathieu van der Poel, die daarmee zijn leiderstrui met succes verdedigde. Tom Dumoulin werd op 5 seconden derde.

“Dit komt een beetje onverwacht”, zei Yates. “Dit is zeer zeker mijn grootste tijdritoverwinning. Ik reed zo hard als ik kon, ook op het vlakke. Ik was ook geen moment zeker van de zege, totdat Mathieu van der Poel de finishlijn was gepasseerd.”

Yates is een van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van ItaliĆ«. De winst in de tijdrit is daar volgens hem maar een klein onderdeel in. “Vandaag was een inspanning van 12 minuten. Er komen nog etappes aan die veel meer van ons vragen. Ik vier vandaag mijn eerste tijdritoverwinning in een grote ronde en geniet daarvan, maar ik kijk ook naar het grotere plaatje.”