Amerikaanse sprinter Coleman wint eerste 100 meter na schorsing

De Amerikaanse atleet Christian Coleman heeft zijn eerste 100 meter na het aflopen van zijn schorsing gewonnen. De wereldkampioen van 2019 zegevierde in Tokio in 10,09 seconden. In de halve finales had Coleman 10,13 geklokt.

De 26-jarige Amerikaan ontbrak vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. De Amerikaan was voor anderhalf jaar geschorst vanwege het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, dat wordt gezien als overtreding van het dopingreglement. In eerste instantie kreeg Coleman een schorsing van twee jaar opgelegd, maar het internationaal sporttribunaal CAS haalde daar na beroep een half jaar van af.

Coleman kon daardoor begin dit jaar wel meedoen aan de WK indoor in Belgrado. Hij moest zijn wereldtitel op de 60 meter afstaan aan de Italiaan Marcell Jacobs, de olympisch kampioen van Tokio op de 100 meter. De Amerikaan eindigde met miniem verschil als tweede.

In Tokio liep Coleman voor het eerst sinds de WK van 2019 in Doha weer een individuele 100 meter. “Het is mooi om mijn seizoen te openen met een redelijke tijd. Hier kan ik op bouwen”, aldus de sprinter.