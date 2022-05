Beachvolleyballers De Groot en Boermans missen finale in Doha

De beachvolleyballers Yorick de Groot en Stefan Boermans hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi uit de Pro Tour in Doha. Het Nederlandse duo moest het in drie sets afleggen tegen de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. De Groot en Boermans wonnen de eerste set met 21-16, maar gingen alsnog onderuit: 9-21 11-15.

De Oranje-beachvolleyballers kunnen in Doha nog wel brons veroveren. In de strijd om de derde plaats nemen ze het later op zondag op tegen de Oostenrijkers Martin Ermacora en Moritz Pristauz.

Bij de vrouwen werden Katja Stam en Raïsa Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren dankzij hun sterke prestaties in het begin van dit seizoen, zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales.