Cavendish wint derde rit in Giro, Van der Poel blijft in het roze

Mark Cavendish heeft de derde etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Quick-Step Alpha Vinyl was de na 201 kilometer tussen Kaposvar en Balatonfüred de beste in de massasprint. Hij bleef na een lange sprint Arnaud Démare uit Frankrijk en Fernando Gaviria uit Colombia voor.

Mathieu van der Poel behoudt de leiderstrui in de Ronde van Italië. Het peloton heeft maandag een rustdag waarop de oversteek wordt gemaakt naar Sicilië. Daar start dinsdag de vierde etappe, met aankomst op de Etna.

Samuele Rivi koos in de laatste rit in Hongarije de aanval en kreeg Mattia Bais en Filippo Tagliani mee. De twee renners van Drone Hopper – Androni waren ook al samen in de aanval in de eerste etappe van de Giro. Het drietal kreeg maar zo’n 3 minuten voorsprong van het peloton, waar werd gecontroleerd door Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, en door verschillende sprintersploegen. Met nog minder dan 30 kilometer te gaan werden ze ingelopen. Pascal Eenkhoorn ontsnapte daarna nog even op het klimmetje, maar de renner van Jumbo-Visma kon het niet volhouden.

In de aanloop naar de sprint probeerde Van der Poel zijn teamgenoot Jakub Mareczko te lanceren, maar die zat nog te ver om de sprint aan te gaan. Cavendish maakte er vervolgens een lange sprint van en liet Démare en Gaviria er niet meer langs komen.

“Ik moest aangaan met nog 300 meter te gaan”, zei Cavendish, die zijn zestiende etappezege boekte in de Ronde van Italië. “Ik was blij dat ik het vol kon houden voor de winst.”