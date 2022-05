Coureur Visser derde na eerste raceweekend W Series in Miami

Beitske Visser staat na het eerste raceweekend van de W Series, in Miami, op de derde plaats in het klassement. Zaterdag werd de 27-jarige coureur van Sirin Racing derde en zondag finishte ze als zevende.

Emely de Heus, eveneens van Sirin Racing, werd in Miami tiende in de eerste race en twaalfde in de tweede race. De Heus maakte haar debuut in het kampioenschap voor vrouwen.

De winst ging in beide races naar de Britse Jamie Chadwick, die nu 50 punten heeft. Visser staat op 21 punten, 1 punt meer dan de Britse Abbi Pullin. De Heus pakte met haar tiende plek 1 punt.