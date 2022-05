Motorcrosser Gajser vergroot voorsprong met zege in GP van Italië

Motorcrosser Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Italië in de MXGP gewonnen. De Sloveen won beide manches op het circuit in Maggiora en vergrootte zijn voorsprong in het WK.

Gajser won de eerste en tweede manche, beide races voor de Zwitser Jeremy Seewer en de Fransman Maxime Renaux. In de WK-stand komt hij op 336 punten en liep daarmee uit ten opzichte van Renaux (255) en Seewer (231).

Calvin Vlaanderen eindigde als vierde in de uitslag van de Grote Prijs. Hij werd vierde in de eerste manche en zevende in de tweede. Glenn Coldenhoff werd na een achtste en twaalfde plaats tiende. Brian Bogers zat daar nog twee plekken achter na een negende en veertiende plek.

Jeffrey Herlings ontbrak in Italië. De regerend wereldkampioen miste al de eerste zes wedstrijden van dit seizoen door een gebroken linkerhiel en maakte afgelopen week bekend dat hij ook de rest van het seizoen zal overslaan door een operatie.