Tennisser Alcaraz laat Zverev kansloos en pakt titel in Madrid

De net 19 jaar oude Carlos Alcaraz heeft ook het masterstoernooi van Madrid op zijn naam geschreven. De nummer 9 van de wereld liet in de finale de Duitser Alexander Zverev, die vorig jaar de titel pakte, met 6-3 6-1 kansloos. De eenzijdige finale duurde slechts een uur en 2 minuten. Zverev besloot het duel met een dubbele fout, op het vierde wedstrijdpunt van de Spanjaard.

Op weg naar de finale had Alcaraz al gewonnen van Rafael Nadal en Novak Djokovic. Titelhouder Zverev won bij de laatste vier van de Griek Stefanos Tsitsipas en die partij eindigde ver na middernacht.

Zverev maakte een wat uitgebluste indruk in het Caja Mágica. De nummer 3 van de wereld maakte veel onnodige fouten en kwam er geen moment aan te pas tegen Alcaraz, die na zijn lange driesetter van zaterdag een bijzonder fitte indruk maakte. Zverev noteerde 25 onnodige fouten, waaronder 16 met zijn forehand. In totaal won de Duitser slechts 29 punten en slechts 6 op de service van Alcaraz.

Voor Alcaraz, de jongste winnaar ooit in Madrid, is het zijn tweede masterstitel van het jaar. Vorige maand wist hij al het toernooi van Miami op zijn naam te schrijven.

Met zijn titel in de Spaanse hoofdstad maakte Alcaraz duidelijk dat er op Roland Garros serieus rekening met hem gehouden moet worden. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint over twee weken. “Je bent op dit moment de beste speler ter wereld en je bent een superster in wording. Je gaat dit toernooi vast nog heel vaak winnen”, zei Zverev tijdens de prijzenceremonie. “Ondanks dat ik zo dik heb verloren, is dit mijn favoriete toernooi. Sorry voor de finale, want het was niet de beste wedstrijd.”