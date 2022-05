Tennisser Griekspoor kwalificeert zich voor masterstoernooi Rome

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich gekwalificeerd voor het masterstoernooi van Rome. De 25-jarige Noord-Hollander, nummer 57 van de wereld, versloeg de Amerikaan Marcos Giron in de tweede kwalificatieronde in twee sets: 7-6 (7) 6-2. In de eerste ronde op het Italiaanse gravel had hij gewonnen van de Fransman Adrian Mannarino (6-4 6-4).

Griekspoor kampte de afgelopen weken met een nekblessure en moest zich daarom afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, M√ľnchen en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op de ATP Tour. Begin februari bereikte Griekspoor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakech en Monte Carlo steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Via de kwalificaties heeft Griekspoor nu een plek in het hoofdtoernooi in Rome afgedwongen. Botic van de Zandschulp, de nummer 31 van de wereld, is rechtstreeks toegelaten. Hij treft in de eerste ronde de Amerikaan Sebastian Korda.