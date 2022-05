Tennisser Zverev in finale Madrid tegen Alcaraz

Alexander Zverev neemt het in de finale van het masterstoernooi van Madrid op tegen de Spaanse sensatie Carlos Alcaraz. De als tweede geplaatste Zverev versloeg in de nacht van zaterdag op zondag in Madrid in de halve finale de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets: 6-4 3-6 6-2.

Alcaraz had eerder op de avond voor een stunt gezorgd door na 3,5 uur tennis de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic te verslaan (6-7 (5) 7-5 7-6 (5). In de kwartfinale had de 19-jarige Spanjaard ook na een lange partij zijn landgenoot Rafael Nadal, vijfvoudig winnaar in Madrid, geklopt. Alcaraz is de mondiale nummer 9. Hij won dit jaar al het masterstoernooi van Miami en het graveltoernooi van Barcelona.

Zverev is de titelverdediger in Madrid. De Duitser won het mastertoernooi twee keer.