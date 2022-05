Van der Poel heeft genoten van de eerste Giro-ritten in Hongarije

Mathieu van der Poel sluit de drie openingsdagen van de Giro d’Italia in Hongarije af in de roze trui. De kopman van Alpecin-Fenix zag zijn leiderstrui in de derde rit, die in de sprint werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish, niet in gevaar komen. “Het waren geweldige dagen hier in Hongarije en ik ga de komende dagen in Italië net zozeer genieten”, zei Van der Poel.

Hij start dinsdag in de vierde rit met 11 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en 16 seconden op zijn landgenoot Tom Dumoulin. De vierde etappe is een zware rit met de finish bovenop de Etna.

Van der Poel wilde in de derde etappe zijn teamgenoot Jakub Mareczko aan de zege helpen. “Jakub raakte mijn wiel kwijt op de laatste rotonde en kwam daarna wat ingesloten te zitten”, keek de rozetruidrager terug op de sprint. “Ik denk dat er meer mogelijk was geweest, maar we krijgen nog meer kansen in de komende dagen.”

Dat Cavendish de zege pakte, verbaasde Van der Poel niet. “Cavendish was zeker een van de favorieten voor de winst vandaag. Sinds de Tour de France van afgelopen jaar weten we dat hij weer etappes kan winnen.”