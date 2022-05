Van Liere Nederlands kampioene dressuur

Dinja van Liere is in Ermelo met haar hengst Hermès Nederlands kampioene dressuur geworden. De tweede plek was voor Thamar Zweistra en Marieke van der Putten werd derde. Emmelie Scholtens moest zich afmelden voor de kürfinale omdat haar paard Desperado niet fit was.

“Ik ben hier superblij mee, dit is mijn tweede NK bij de senioren en dan met goud naar huis gaan, is fantastisch”, zei de 31-jarige Van Liere. “Ik baalde er wel van dat Emmelie zich afmeldde voor de kür, dat is zonde voor het kampioenschap en jammer voor Emmelie. Het had een echte strijd kunnen zijn, nadat Emmelie gisteren had laten zien hoe goed ze in vorm was. Ik wil kampioen worden omdat ik de beste ben, het werd me nu wel makkelijker gemaakt.”

Van Liere kwam uit op 161,111 procent, aanzienlijk beter dan de 151,974 procent van Zweistra.