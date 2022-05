Verstappen boekt in Miami derde zege van 2022

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Miami zijn derde zege van het seizoen geboekt. De regerend wereldkampioen hield Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die voor hem waren gestart, achter zich op het Miami International Autodrome.

Al bij de start haalde Verstappen, die vanaf de derde startplek moest beginnen, Sainz in en in de negende ronde ging hij ook Leclerc voorbij. In de resterende 48 rondjes gaf de coureur van Red Bull de koppositie niet meer prijs al werd die na een safetycar in de slotfase nog wel enigszins bedreigd.

De safetycar moest de baan op komen omdat Lando Norris en Pierre Gasly in de 41e ronde op elkaar waren gebotst. Beiden maakten de race niet af. Die safetycar zorgde voor een enerverende slotfase rondom het Hard Rock Stadium, waarin Verstappen en Leclerc wederom het beste in elkaar naar boven haalden. Leclerc kwam kort na de herstart even binnen een seconde van Verstappen, maar in de laatste paar ronden wist hij niet meer in de buurt te komen van Verstappen. Uiteindelijk was het verschil 3,786 seconden. De winnaar riep vervolgens dat hij wel een drankje kon gebruiken.

“Het was een geweldige grand prix, die erg fysiek was. Ik denk dat we het interessant hebben gemaakt tot het einde. Ik ben blij met de winst en het was een geweldige zondag voor ons”, zei Verstappen na afloop.

Achter Verstappen en de Ferrari-coureurs werd Sergio Pérez, de ploeggenoot van de Nederlander, vierde. Hij waagde in de 52e ronde nog een poging om Sainz in te halen, maar dat lukte niet. De vijfde plek was voor George Russell van Mercedes, zijn ploeggenoot Lewis Hamilton werd zesde.

Eerder dit seizoen was Verstappen (24) al de beste bij de GP van Saudi-Arabië en de GP van Emilia-Romagna. Bij de andere twee races kende hij pech en pakte hij geen punten.

Door zijn zege verkleinde Verstappen de achterstand op Leclerc tot 19 punten: 85 om 104. Verstappen noteerde in Miami de snelste ronde en verdiende daarmee een extra punt.

Het was de eerste keer dat de Grote Prijs van Miami op de kalender stond. In oktober wordt er nog een race gehouden in de Verenigde Staten, op Circuit of the Americas.

Over twee weken is de volgende race, de Grote Prijs van Spanje in Barcelona.