Verstappen vanaf tweede rij op jacht naar zege in eerste GP Miami

Max Verstappen moet vanaf de tweede startrij de aanval inzetten in de Grote Prijs van Miami. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 bleef met zijn Red Bull in de kwalificatie steken op de derde plaats. Op de eerste startrij in Miami staan de twee Ferrari’s met Charles Leclerc op polepostion voor Carlos Sainz.

Verstappen staat in het kampioenschap tweede met 59 punten, 27 punten minder dan Leclerc. Het duo Verstappen/Leclerc is al vanaf de eerste race dit seizoen in Bahrein met elkaar in gevecht op de circuits. Verstappen haalde echter twee keer de finish van een race niet. Hij won de andere twee races. Zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez die als vierde start in Miami, staat derde met 54 punten.

De Red Bull-coureur kende een moeizame start van het raceweekend in Miami, waarop de tweede training door problemen met de wagen compleet mislukte. Daardoor was hij uiteindelijk nog best tevreden met zijn derde plaats in de kwalificatie.

De race in Miami start zondag om 21.30 uur (Nederlandse tijd).