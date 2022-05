Finales Diamond League verdeeld over Brussel en Zürich

De finales van de toonaangevende atletiekwedstrijdreeks Diamond League zijn voor de jaren van 2024 tot en met 2027 toegewezen aan Brussel en Zürich. De steden wisselen elkaar af. De Memorial Van Damme in Brussel mag de finale organiseren in 2024 en 2026, de Weltklasse in Zürich is in 2025 en 2027 gastheer. In 2026 valt de finale van de Diamond League samen met de vijftigste editie van de Memorial Van Damme.

In Zürich is dit jaar op 7 en 8 september ook de finale van de Diamond League. De winnaar van elk onderdeel wint 30.000 dollar. Komende vrijdag begint de serie in Doha (Qatar).

In 2023 mag het Amerikaanse Eugene (Oregon) de finale organiseren. In die stad vinden deze zomer de WK atletiek plaats.