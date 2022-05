Hockeyclub Bloemendaal strikt Argentijnse spits Granatto

De Argentijnse international Maria José ‘Majo’ Granatto speelt volgend seizoen bij Bloemendaal in de hoofdklasse hockey. De 27-jarige Granatto kwam al ruim honderd keer uit voor het Argentijnse team en maakte meer dan zestig interlandgoals. Ze speelde afgelopen zomer nog met Argentinië in de finale van de Olympische Spelen in Tokio, waarin de Nederlandse hockeysters met 3-1 te sterk waren.

“We zijn heel erg blij met de komst van een absolute topspits als Majo Granatto”, zegt Koen Hemmes van de commissie tophockey van de Bloemendaalse vrouwen. “We missen op dit moment echte stootkracht voorin, iets waar zij natuurlijk enorm veel kan toevoegen. Dit zal niet alleen leiden tot meer doelpunten, maar ook meer strafcorners.”

Granatto, die in 2016 en 2017 werd gekozen tot grootste talent ter wereld, speelde al eerder in Nederland voor Oranje-Rood.