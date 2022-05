KNVB en clubs treuren om overleden Lukoki

De Nederlandse voetbalbond KNVB zegt “geraakt” te zijn door het “trieste nieuws” over Jody Lukoki. De voormalige jeugdinternational van Jong Oranje, die later international werd voor de Democratische Republiek Congo, is op 29-jarige leeftijd overleden. “We wensen familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies”, aldus de KNVB in een reactie.

Lukoki werd geboren in het voormalige Zaïre, nu Congo, maar verhuisde al snel met zijn familie naar Nederland. Hij kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht en debuteerde begin 2011 in de Amsterdamse hoofdmacht. De aanvaller speelde later voor SC Cambuur, PEC Zwolle, de Bulgaarse topclub Ludogorets en Yeni Malatyaspor in Turkije. Vorig jaar keerde Lukoki bij FC Twente terug in de Nederlandse competitie.

Alle clubs waarvoor hij speelde, hebben hun medeleven betuigd met de familie van Lukoki.