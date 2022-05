Tennisser Alcaraz meldt zich af voor masterstoernooi Rome

Tennisser Carlos Alcaraz komt deze week niet in actie op het masterstoernooi van Rome. De 19-jarige Spanjaard, die zondag het masterstoernooi van Madrid op zijn naam schreef, ondervindt hinder van een enkelblessure.

Alcaraz liep de blessure op in de kwartfinales van het graveltoernooi van Madrid. Hij versloeg in de Spaanse hoofdstad wel achtereenvolgens Rafael Nadal, Novak Djokovic en Alexander Zverev. In de finale had hij slechts 62 minuten nodig om titelhouder Zverev te verslaan.

Alcaraz, die het in Rome in de tweede ronde zou opnemen tegen de Chileen Cristian Garin, gaat zich nu voorbereiden op Roland Garros. Na de recente resultaten van Alcaraz wordt de jonge Spanjaard tot de kanshebbers voor de titel gerekend. Het grandslamtoernooi in Parijs begint op zondag 22 mei.

Novak Djokovic is in Rome als eerste geplaatst. Ook Nadal doet mee in Italiƫ.