Tennisser Thiem verliest in Rome ook vijfde duel sinds comeback

Dominic Thiem heeft ook zijn vijfde duel sinds zijn rentree op de tennistour verloren. In de eerste ronde van het masterstoernooi van Rome was de Italiaan Fabio Fognini hem met 6-4 7-6 (5) de baas.

Thiem werkte in de tweede set bij een 5-4-achterstand, op de service van de publieksfavoriet, nog een wedstrijdpunt weg, maar in de tiebreak die kort daarna volgde maakte de nummer 57 van de wereld het alsnog af.

De 28-jarige Thiem keerde eind maart terug na een slepende polsblessure. Sindsdien verloor hij ook in Marbella, Belgrado, Estoril en Madrid zijn eerste wedstrijd. Volgende week maakt hij zijn opwachting op het toernooi van Genève, waar hij zich voorbereidt op Roland Garros.

Thiem, afgezakt naar plek 162 op de wereldranglijst, is de voormalig nummer 3 van de wereld. Hij won in 2020 de US Open.