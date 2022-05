Tennisser Van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde in Rome

Botic van de Zandschulp heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome. De beste tennisser van Nederland, de nummer 32 van de wereld, was met 6-4 6-1 te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda.

Op de knusse en goedgevulde baan Pietrangeli stond Van de Zandschulp (26) geen servicegame af. Na een uur en 24 minuten maakte hij het af op de service van Korda, die twee plekken hoger staat op de wereldranglijst. Korda besloot de partij met een backhand in het net. Hij noteerde veel onnodige fouten op de winderige baan in Rome, terwijl Van de Zandschulp een degelijke indruk maakte.

In april stond Van de Zandschulp in Monte Carlo ook tegenover Korda en toen won de Amerikaan nog in twee sets (7-5 6-4).

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Noor Casper Ruud, van wie hij al twee keer wist te winnen. Eind vorige maand verraste hij de mondiale nummer 10 op het graveltoernooi van M√ľnchen en ook vorig jaar was hij te sterk voor Ruud, toen op de US Open.

Van de Zandschulp doet pas voor de eerste keer mee aan het masterstoernooi van Rome. Door zijn zege op het Italiaanse graveltoernooi staat de Nederlander nu virtueel op de 29e plaats op de mondiale ranglijst.

Tallon Griekspoor wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij neemt het dinsdag op tegen de Argentijn Sebastian Baez.