Tennisser Wawrinka boekt in Rome eerste zege in ruim een jaar

Tennisser Stan Wawrinka heeft voor het eerst in vijftien maanden weer eens een partij gewonnen. De 37-jarige Zwitser, die drie grandslamtitels op zijn erelijst heeft staan, versloeg Reilly Opelka in de eerste ronde van het masterstoernooi in Rome. Wawrinka knokte zich in drie sets langs de als veertiende geplaatste Amerikaan, de nummer 17 van de wereld: 3-6 7-5 6-2.

De Zwitser maakte eind maart zijn rentree, nadat hij een jaar aan de kant had gestaan vanwege een voetblessure. Hij moest zich twee keer laten opereren. Wawrinka, ooit de nummer 3 van de wereld, is vanwege alle fysieke problemen van de afgelopen jaren gezakt naar plek 361 van de mondiale ranglijst.

Zowel op de challenger van Marbella als het masterstoernooi van Monte Carlo werd Wawrinka de afgelopen weken in de eerste ronde uitgeschakeld. Op het gravel in Rome kon hij zijn eerste overwinning sinds februari vorig jaar bejubelen. Wawrinka won toen in de eerste ronde van de Australian Open, maar werd vervolgens uitgeschakeld.