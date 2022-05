Uitgeputte Verstappen kritisch op ’te wisselvallige’ Red Bull

Het was Max Verstappen aan te zien dat hij het lichamelijk zwaar had gehad tijdens de Grote Prijs van Miami. De wereldkampioen oogde uitgeput en moest na zijn overwinning de tijd nemen om bij te komen. “Ik denk dat ik 3 kilo ben kwijtgeraakt”, zei de Nederlander, die door zijn derde zege van dit seizoen zijn achterstand op kampioenschapsleider Charles Leclerc terugbracht tot 19 punten.

Het was vooral hard werken in de laatste tien ronden, nadat Lando Norris (McLaren) was gecrasht en de safetycar het veld weer bij elkaar bracht.. De Limburger moest alles uit zijn Red Bull persen om Leclerc in zijn Ferrari van zich af te houden. “Op de harde band waren we zeer aan elkaar gewaagd en ik moest echt alles geven, maar voor de toeschouwers was het leuk.”

Verstappen was ondanks zijn sterke optreden kritisch op zijn renstal. “We hebben nog steeds problemen die we moeten oplossen. De betrouwbaarheid is nog niet optimaal. We zijn snel, maar je hebt kunnen zien dat mijn training op vrijdag verschrikkelijk was en dat mijn teamgenoot PĂ©rez tijdens de race te maken kreeg met verlies aan motorvermogen, dus we moeten wel bovenop die problemen zitten. Het is nog steeds een beetje te wisselvallig.”