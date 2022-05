Atleten Schilder en Vloon in seizoensopener Diamond League Doha

Kogelstootster Jessica Schilder en polsstokhoogspringer Menno Vloon zijn de enige twee Nederlandse atleten die vrijdag meedoen in de seizoensopener van de Diamond League in Doha. Ze treffen beiden een veld met topatleten. Doha is de eerste in de toonaangevende serie van vooralsnog dertien atletiekwedstrijden dit jaar.

Schilder neemt het onder anderen op tegen de Amerikaanse Chase Ealey, die bij de WK indoor in maart in Belgrado zilver veroverde. Schilder verraste daar met een bronzen medaille met een Nederlands record van 19,48. In de buitenlucht kwam ze dit jaar al tot 18,89. Nederlands recordhouder Vloon springt onder anderen tegen de Zweed Armand Duplantis, die bij de WK indoor de titel veroverde in een wereldrecord van 6,20 meter. Vloon heeft 5,96 als hoogste sprong staan.

Topaffiche in Doha is de 200 meter bij de mannen met olympisch kampioen Andre De Grasse, wereldkampioen Noah Lyles en Fred Kerley, winnaar van olympisch zilver op de 100 meter.