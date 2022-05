Colombiaan López stapt af in vierde etappe Giro

Miguel Ángel López heeft al in de vierde etappe de Ronde van Italië moeten verlaten. De Colombiaanse klimmer van Astana stapte al vroeg in de rit van Avola naar vulkaanberg Etna af. De Giro-organisatie meldde dat López last zou hebben van zijn linkerheup.

López (28) was derde in het eindklassement van de Giro van 2018, achter de Brit Chris Froome en Tom Dumoulin. Na de Giro van 2020, de Tour en de Vuelta van 2021 is dit al de vierde keer op rij dat hij moet opgeven in een grote ronde. López was dit jaar als derde geëindigd in de Ruta del Sol. In april won hij nog een rit in de Ronde van de Alpen. Hij stond 34e in het algemeen klassement van de Giro.