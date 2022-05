Finland en Letland willen van Rusland afgepakte WK ijshockey

Finland en Letland willen gezamenlijk het WK ijshockey in 2023 organiseren. Het toernooi was toegewezen aan Rusland, maar de internationale ijshockeybond IIHF ontnam dat land de organisatie vanwege de inval in Oekraïne. De mondiale federatie zou het initiatief van de landen, die grenzen aan Rusland, toejuichen.

“We overwegen dit serieus. Ons team is volledig voorbereid, heeft de ervaring en de kennis. We zijn in gesprek met de Finnen om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen”, zei voorzitter Aigars Kalvitis van de Letse ijshockeybond.

Finland is dit jaar al gastheer van het WK. Letland nam het WK van 2021 in zijn eentje voor zijn rekening nadat mede-gastland Belarus afviel vanwege de onveilige situatie in dat land rond de presidentsverkiezingen. De IIHF neemt eind mei op een congres in het Finse Tampere een besluit over wie het WK in 2023 mag organiseren.