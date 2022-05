Spanjaard López nieuwe leider in Giro, Kämna wint eerste bergrit

De Duitser Lennard Kämna heeft op de vulkaan Etna de vierde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was de eerste rit op Italiaanse bodem en ook de eerste met een beklimming van de hoogste categorie. Die kostte meteen rozetruidrager Mathieu van der Poel en nummer 3 Tom Dumoulin hun plaats in de top van het algemeen klassement. Van Van der Poel was dat verwacht, Dumoulin bleek bergop de klassementstoppers niet te kunnen volgen.

Kämna, die rijdt voor Bora-hansgrohe, versloeg zijn medevluchter Juan Pedro López van Trek-Segafredo in de sprint op de flanken van de Etna. De Spanjaard werd wel de nieuwe leider.

De Giro begon vrijdag in Hongarije waar Van der Poel de leiderstrui veroverde en die de dagen erna ook behield. Maandag maakte het peloton de oversteek naar Sicilië waar ook woensdag nog een etappe wordt verreden.