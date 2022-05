Tennisser Griekspoor ook uitgeschakeld in eerste ronde Rome

Tennisser Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het masterstoernooi in Rome. De Nederlandse nummer 67 van de wereld boog na 2,5 uur in drie sets voor de Argentijn Sebastian Báez: 3-6 7-6 (7) 2-6.

De 25-jarige Griekspoor trof in Báez een speler die zich net als hij via het kwalificatietoernooi in het hoofdschema van het Italiaanse graveltoernooi had gespeeld. De vrij kleine Argentijn speelde wat scherper en gewiekster dan de Nederlander, die in de derde set op een 2-0-voorsprong kwam, maar vervolgens de partij uit zijn handen liet glippen door zes games op rij te verliezen.

Griekspoor begon heel aardig en wist Báez, de nummer 37 van de wereld, een keer te breken. De Argentijn brak hem twee keer en won de set met 6-3. In het tweede bedrijf moest Griekspoor vaak hard werken om zijn servicebeurten te winnen en sleepte hij er een tiebreak uit. Daarin wist hij twee wedstrijdpunten weg te werken en alsnog met 9-7 te winnen. In de derde set ging het na een voortvarend begin volledig mis voor de Nederlander, die tot dusver een moeizaam seizoen kent.

Griekspoor kampte lange tijd met een nekblessure, waardoor hij zich moest afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid. Begin februari bereikte Griekspoor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakech en Monte Carlo steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Daar kwam Rome bij.