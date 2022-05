Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Trophée Lagardère, een graveltoernooi in Parijs. De 26-jarige Hartono boog in de eerste ronde voor de Française Elsa Jacquemot in twee sets: 6-1 6-1.

Hartono is de nummer 146 van de WTA-ranking. De 19-jarige Jacquemot staat op de 229e plaats.