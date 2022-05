Tennisster Swiatek klaar voor titelprolongatie in Rome

De Poolse tennisster Iga Swiatek is verlost van haar schouderblessure en zet deze week in op prolongatie van haar titel in het graveltoernooi van Rome. De nummer 1 van de wereld won vorig jaar het toernooi door de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale met 6-0 6-0 te verslaan.

De 20-jarige Swiatek maakt tot dusver een flitsend seizoen door met toernooizeges in Doha, Indian Wells, Miami en Stuttgart. Ze is inmiddels 23 partijen op rij ongeslagen. Na haar zege in Stuttgart laste ze een rustpauze in om haar pijnlijke schouder te laten herstellen. “Ik heb vijf of zes dagen mijn tennisracket niet aangeraakt en dat was heerlijk”, zei Swiatek in aanloop naar haar eerste partij in Rome. “Het is fijn dat je de mogelijkheid hebt zo’n pauze te nemen tussen de toernooien door. Ik voel me frisser, mentaal en fysiek.”

De als eerste geplaatste Swiatek heeft in Rome in de eerste ronde een bye. Ze treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Amerikaanse speelsters Alison Riske en Shelby Rogers.