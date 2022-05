Tsonga en Simon krijgen wildcard voor laatste keer Roland Garros

De Franse tennissers Jo-Wilfried Tsonga en Gilles Simon hebben een wildcard ontvangen voor Roland Garros. Voor beiden wordt het hun laatste deelname aan het grandslamtoernooi in eigen land.

De 37-jarige Tsonga maakte vorige maand bekend na Roland Garros te stoppen, afgelopen weekend meldde de even oude Simon dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. “Het was een magisch, prachtig en buitengewoon avontuur. Aan het einde van het jaar stopt het. Er is geen verdriet en geen spijt. Alleen de wil om alles te geven wat ik nog heb, bij elke wedstrijd”, schreef Simon.

Tsonga is de voormalig nummer 5 van de wereld, Simon reikte tot de zesde plek. Momenteel staan ze respectievelijk 263e en 160e op de mondiale ranglijst.

Ook Lucas Pouille mag op basis van een wildcard deelnemen aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Roland Garros begint op zondag 22 mei.