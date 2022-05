Van der Poel verdedigt roze leiderstrui Giro tijdens klim op Etna

Mathieu van der Poel verdedigt na de rustdag in de Giro, waarop de wielrenners van Hongarije naar Italië vlogen, zijn roze leiderstrui in de vierde etappe. Dat zal niet meevallen, want de rit eindigt met een klim van ruim 22 kilometer over de flanken van de Etna.

Van der Poel verdedigt zijn leidende positie voor het eerst op Italiaanse bodem, na drie etappes in Hongarije. De Nederlandse wielrenner houdt er rekening mee dat hij te zwaar is gebouwd om de echte klimmers te volgen op de Etna. “Ik denk niet dat ik de leiderstrui kan behouden. Of ze moeten heel rustig naar boven rijden op de Etna, maar dat verwacht ik niet”, zei hij zondag na de derde etappe. “Normaal gezien raak ik de trui daar kwijt, maar ik kijk ernaar uit om nog een dag in het roze te rijden.”

De vierde etappe is 172 kilometer lang en gaat om 12.25 uur van start in Avola, een plaatsje met ruim 30.000 inwoners op Sicilië. De finish wordt rond 17.10 uur verwacht.