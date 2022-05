Warriors vergroten voorsprong op Grizzlies in play-offs NBA

De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de Western Conference in de NBA. De ploeg uit San Francisco won in de play-offs de vierde wedstrijd tegen Memphis Grizzlies met 101-98 en kwam daardoor 3-1 voor in de best-of-seven-serie. Stephen Curry vertolkte een sleutelrol bij de Warriors met een score van 32 punten. Zijn rake vrije worpen in de slotfase van het duel maakten het verschil.

De Warriors speelden zonder coach Steve Kerr op de bank. Hij moest de wedstrijd overslaan vanwege een besmetting met het coronavirus.

Boston Celtics kwam in de halve finales van de play-offs in de Eastern Conference op gelijke hoogte met regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks. De Celtics wonnen wedstrijd vier met 116-108 en zette de stand in de best-of-seven op 2-2. Al Horford en Jayson Tatum waren de scherpschutters bij de ploeg uit Boston met ieder 30 punten. De Bucks leunden als gewoonlijk op topschutter Giannis Antetokounmpo. De Griek noteerde 34 punten.