Wielrenner Arnaud Démare heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was in de rit van Catania naar Messina na 174 kilometer de snelste in de massasprint. Démare troefde de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Giacomo Nizzolo af.

Het is de eerste overwinning voor Démare in 2022. In de Giro is het zijn zesde etappesucces. In de Ronde van Italië van 2020 won Démare vier keer.