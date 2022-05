Olympisch kampioen Peaty mist WK zwemmen door voetblessure

Drievoudig olympisch kampioen Adam Peaty mist de wereldkampioenschappen zwemmen van volgende maand in het Hongaarse Boedapest. De Britse zwemmer heeft een voetblessure opgelopen, zo meldt hij op Instagram. De komende periode richt hij zich op zijn revalidatie.

“Tijdens een training in de sportschool heb ik een bot in mijn voet gebroken. Ik heb het advies gekregen om zes weken te rusten en dat betekent helaas dat ik niet kan deelnemen aan de WK in Boedapest”, schrijft hij. “Ik heb gelukkig nog nooit te maken gehad met een blessure tijdens mijn zwemloopbaan, dus dit is een echte klap en een nieuwe uitdaging voor mij.”

Peaty is al gestart met zijn revalidatie. “Ik ben in goede handen en begin te herstellen, maar eerlijk gezegd ben ik er kapot van. Ik was op schema voor een grote zomer.”

De schoolslagspecialist hoopt dat hij wel kan deelnemen aan de Commonwealth Games in Birmingham, die vanaf 28 juli op het programma staan. “Ik zal mijn herstel niet in gevaar brengen en zal deze tijd ook gebruiken om na te denken wat de sport voor mij betekent en hoe het voelt om iemand anders een race te zien winnen waar ik eigenlijk zelf aan had moeten deelnemen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik hoop zo snel mogelijk weer in het zwembad te zijn. Met mijn focus voornamelijk op mijn herstel en het opbouwen van kracht voor de Commonwealth Games.”

Peaty prolongeerde tijdens de Olympische Spelen van Tokio zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag. Daarnaast greep hij met de Britse ploeg goud op de 4×100 meter wisselslag en de 4×100 meter gemengde wisselslag.