Tennistoernooi Rosmalen begroet vijf speelsters uit top 20

Aan het vrouwentoernooi op het Libéma Open in Rosmalen nemen vijf tennissters deel die momenteel deel uitmaken van de mondiale top 20. De hoogst genoteerde speelster die op het terrein van het Autotron van 6 tot en met 12 juni te zien is is Aryna Sabalenka, de nummer 8 van de wereld uit Belarus.

Net als bij de aankondiging van de komst van de Rus Daniil Medvedev bij de mannen wijst de organisatie naar de door de overheid ondersteunde richtlijnen van NOC*NSF wat betreft deelname van Russische en Belarussische tennissers. Die zijn gelijk aan het standpunt van de tennisbonden ATP en WTA, die vinden dat tennissers uit beide landen onder neutrale vlag aan toernooien moeten kunnen deelnemen. “Glashelder is dat Libéma Open de Russische invasie in Oekraïne met klem veroordeelt en intens meeleeft met de miljoenen onschuldige mensen die door de aanhoudende oorlog worden getroffen”, aldus een verklaring van het toernooi.

De Amerikaanse Danielle Collins (nummer 9), de Zwitserse Belinda Bencic (14), de Kazachse Elena Rybakina (17) en de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova (20) zijn de andere speelsters uit de mondiale top 20 die volgende maand naar Rosmalen komen. Olympisch kampioene Bencic had haar komst al eerder aangekondigd, net als de Belgische Elise Mertens. Collins is de verliezend finaliste van de Australian Open, ze debuteert op de grasbanen van Rosmalen.

De organisatie heeft nog vier wildcards te verdelen. Het toernooi ging vanwege de coronapandemie de afgelopen twee jaar niet door. De laatste editie werd in 2019 gewonnen door Alison Riske. De Amerikaanse versloeg in de finale Kiki Bertens.