Van den Hurk nieuwe technisch directeur honkbalbond

Voormalig tophonkballer Rick van den Hurk is de nieuwe technisch directeur van honk- en softbalbond KNBSB. De 36-jarige werper beëindigde onlangs in Japan zijn loopbaan. Van den Hurk kwam lang uit in de MLB, de toonaangevende Amerikaanse honkbalcompetitie. De oud-international, die wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden, speelde voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates.

Van den Hurk is de opvolger van Tjerk Smeets, die in december ontslag nam bij de honkbalbond. “Het voelt als mijn missie om de kennis en ervaring die ik in mijn honkbalcarrière heb opgedaan, te kunnen delen met de nieuwe generatie talenten binnen Team Kingdom of The Netherlands. De ruim twintig jaar ervaring die ik op het veld heb, wil ik gaan vertalen naar een technisch beleid dat past binnen het honkbal anno nu en de KNBSB”, zegt de Veldhovenaar, die met clubs uit Zuid-Korea en Japan in totaal acht keer landskampioen werd.

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring met de verschillende managementstijlen binnen honkbalorganisaties en het internationale netwerk, dat ik heb opgebouwd, eraan gaan bijdragen dat het Nederlandse honkbal weer op de kaart gezet wordt.” Hij noemt het als zijn doel de Nederlandse jeugd weer aan het honkballen te krijgen. “Daarnaast is het in mijn opinie belangrijk dat de selectieteams meer speelminuten gaan krijgen op wereldniveau. We staan met Team Kingdom of the Netherlands al een lange periode in de top 10 van de wereld. Dat geeft een goed beeld van hoe sterk we zijn als Koninkrijksteam.” Voor dat team komen spelers uit Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Maarten in aanmerking.

Van den Hurk, die vooralsnog vastligt tot eind 2024, droomt van een medaille voor de honkballers op de Spelen van Los Angeles in 2028. “Hoe gaaf en bijzonder zou het zijn dat we daar als Kingdom of the Netherlands een medaille zouden pakken?”

Algemeen directeur Stefaan Eskes van de KNBSB kijkt uit naar de samenwerking met Van den Hurk. “Rick is een echte professional en neemt door zijn internationale carrière de ervaring, het netwerk en de topsportmentaliteit mee, die enorm gaan bijdragen aan het realiseren van de ambities die we hebben.”